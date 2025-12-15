Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel bei Übergabe des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums

Schwerin (ots)

Landesbauminister Christian Pegel wird am Freitag gemeinsam mit Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger den Neubau des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums feierlich übergeben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 19. Dezember 2025, 10 Uhr

Ort: 18146 Rostock, Heinrich-Tessenow-Straße 47

Gefördert wurde der Erweiterungs- und Ersatzneubau mit insgesamt 2,25 Millionen Euro aus Städtebaufördermitteln von Bund, Land und Stadt. Entstanden ist ein moderner zusammenhängender Schulcampus mit kurzen Wegen. Der zweigeschossige Ersatzneubau ermöglicht den Schulbetrieb in Musikübungs- und Bandprobenräumen und verfügt über ein Foyer mit Veranstaltungssaal und eine Mensa. Der Zugang zum Gebäude ist barrierefrei möglich. Das Hauptgebäude hat ein Gründach erhalten, auf dem Dach des Konzertsaales und der Technikzentrale wurde eine Photovoltaik-Anlage zur Eigenversorgung des Schulgebäudes installiert.

