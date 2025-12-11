Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Bescheide für Modernisierung in Neustrelitz

Landesbauminister Christian Pegel wird am Mittwoch an die Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG symbolisch zwei Zuwendungsbescheide für die Modernisierung von Wohnraum übergeben.

Zeit: Mittwoch, 17. Dezember 2025, 14.30 Uhr

Ort: (Geschäftsstelle WGG), Augustastr. 3, 17235 Neustrelitz

Zinsfreie Darlehen mit Tilgungsnachlässen erhielt die Genossenschaft für die Modernisierung eines fünfgeschossigen Hauses mit 40 Wohnungen am Pablo-Neruda-Ring 33, 35, 37 und 39 (1,5 Millionen Euro), sowie für einen fünfgeschossigen Wohnblock mit 39 Wohnungen am Pablo-Neruda-Ring 41, 43, 45 und 47 (1,5 Millionen Euro).

Bei der Modernisierung geht es um die Errichtung neuer Balkonanlagen an 40 Wohnungen, barrierefreie Zugänge zu den neuen Balkonanlagen und zu den Aufzügen, die Dämmung der Giebel und Außenwände, den Einbau neuer zweifach verglaster Fenster- und Tür-Elemente sowie die Erneuerung aller Elektroleitungen.

