Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendungen für die Gemeinde Friedland

Schwerin (ots)

Am Mittwoch überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte an Friedlands Bürgermeister Frank Nieswandt jeweils einen Zuwendungsbescheid für die Erneuerung der Außenanlagen des Rathauses und für Investitionen in die Dorfgemeinschaftshäuser in Friedland.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 17. Dezember 2025, 12.30 Uhr

Ort: Rathaus Friedland, Riemannstraße 42, 17098 Friedland

Rund 786.000 Euro aus Städtebaufördermitteln stehen für die Erneuerung der Außenanlagen am Friedländer Rathaus zur Verfügung.

Darüber hinaus erhält die Stadt eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von rund 141.000 Euro für Investitionen in Dorfgemeinschaftshäuser aus dem 20 Millionen Programm des Landes MV, für Kommunen mit hohen Kapazitäten in Flüchtlingsunterkünften.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

