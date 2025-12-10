PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Städtebaufördermittel für Hafenstraße in Greifswald

Schwerin (ots)

Bauminister Christian Pegel wird am Montag an Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder einen Zustimmungsbescheid für die Sanierung der Hafenstraße übergeben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Termin herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 15. Dezember 2025, 15 Uhr

Ort: 17489 Greifswald, Ecke Marienstraße/ Hafenstraße, Spielplatz

Mit Hilfe von Städtebaufördermitteln in Höhe von knapp 1,5 Million Euro wird der letzte Abschnitt der Hafenstraße erneuert und umgestaltet. Die Straße wird, wie die angrenzenden Abschnitte auch, mit Betonsteinpflaster versehen und mit einer Straßenbeleuchtung ausgestattet. Auch Bänke, Abfallbehälter und Fahrradbügel, Pflanzbeete und Bäume sollen die Promenade am Ryck weiter aufwerten.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

  09.12.2025 – 15:29

    IM-MV: Landespolizei trauert um verunglückten Polizeibeamten in Baden-Württemberg

    Schwerin (ots) - Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern ist über den Tod eines Polizeibeamten in Baden-Württemberg bestürzt. Der 37-jährige Polizist des Polizeipräsidiums Freiburg wurde am 7. Dezember 2025 bei einem Verkehrsunfall während einer Dienstfahrt tödlich verletzt. Der Beifahrer, ein 25-jähriger Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Freiburg, erlitt ...

    mehr
  08.12.2025 – 13:11

    IM-MV: Barlachstadt Güstrow: Straße Großer Kraul in der Weststadt wird saniert

    Schwerin (ots) - Die Stadt Güstrow plant, die Anliegerstraße Großer Kraul zwischen Bärstämmweg und der Straße Zum hohen Rad innerhalb des Stadtumbaugebietes Weststadt zu sanieren. Die Fahrbahn ist derzeit mit einer Schotter-/Betonrecyclingschicht und die Gehwege mit Betongehwegplatten befestigt. Die Verkehrsanlage und deren Entwässerung entsprechen nicht den ...

    mehr
