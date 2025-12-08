PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Barlachstadt Güstrow: Straße Großer Kraul in der Weststadt wird saniert

Schwerin (ots)

Die Stadt Güstrow plant, die Anliegerstraße Großer Kraul zwischen Bärstämmweg und der Straße Zum hohen Rad innerhalb des Stadtumbaugebietes Weststadt zu sanieren. Die Fahrbahn ist derzeit mit einer Schotter-/Betonrecyclingschicht und die Gehwege mit Betongehwegplatten befestigt. Die Verkehrsanlage und deren Entwässerung entsprechen nicht den heutigen verkehrlichen Anforderungen. Die Missstände sollen mit der Neugestaltung beseitigt werden.

Die Planung sieht eine grundhafte Erneuerung der gesamten Verkehrsfläche vor. Dabei orientiert sich das Oberflächenmaterial an bereits durchgeführten Straßenbaumaßnahmen im Gebiet: die Fahrbahn wird in Asphalt und die Gehwege in grauen Betonrechtecksteinen ausgeführt. Sechs Bauminseln und Straßenaufpflasterungen zur Geschwindigkeitsreduzierung werden die Tempo-30-Zone komplettieren. Mit den geplanten Bauminseln soll gleichzeitig ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden.

Zur Gewährleistung der durchgängigen Barrierefreiheit werden die Hochborde abgesenkt und mit wahrnehmbaren Bodenindikatoren ausgestattet. Die Straßenbeleuchtung wird nachhaltig mit LED-Technik erneuert, wobei die bestehenden Masten bleiben.

Die Gesamtkosten liegen bei knapp 680.000 Euro, von denen rund 580.000,00 Euro aus Städtebaufördermitteln des Bundes, des Landes und der Gemeinde bereitgestellt werden. Mit dem Bau kann im ersten Quartal 2026 begonnen werden, die Fertigstellung ist für Ende Oktober geplant.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 13:00

    IM-MV: Innenministerkonferenz in Bremen hat neue Schwerpunkte für mehr Sicherheit gesetzt

    Schwerin (ots) - Auf der Innenministerkonferenz in Bremen haben die Länder eine Reihe sicherheitsrelevanter Themen beraten und wichtige Weichen gestellt. Innenminister Christian Pegel sieht in den Ergebnissen vor allem eine Stärkung der praktischen Zusammenarbeit der Länder sowie klarere Grundlagen für den Umgang mit neuen und bestehenden Herausforderungen. Im ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 10:00

    IM-MV: Rostock: Freiflächen am nördlichen Warnowrund werden gestaltet

    Schwerin (ots) - Als erste Investition im Fördergebiet "Nördliches Warnowrund" plant die Hanse- und Universitätsstadt Rostock nun die Freiflächengestaltung. Zunächst soll der südliche Teil des ehemaligen Deponiegeländes Dierkow als natürlicher Landschaftspark mit Bänken, Sitzgruppen und Spielgeräten ausgeführt werden. Die Fläche befindet sich gegenüber dem ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 10:30

    IM-MV: Amtseinführung der neuen Leiterin des Kriminalkommissariats Rostock

    Schwerin (ots) - Innenstaatssekretär Dr. Christian Frenzel hat am heutigen Tag Polizeirätin Emma Wudtke offiziell in ihr neues Amt als Leiterin des Kriminalkommissariats Rostock eingeführt. Der bisherige Leiter, Polizeioberrat Christian Lentzner, wechselt nach Stralsund, wo er ebenfalls die Leitung des Kriminalkommissariats übernehmen wird. "Die Leitungsfunktion in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren