PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Amtseinführung der neuen Leiterin des Kriminalkommissariats Rostock

Schwerin (ots)

Innenstaatssekretär Dr. Christian Frenzel hat am heutigen Tag Polizeirätin Emma Wudtke offiziell in ihr neues Amt als Leiterin des Kriminalkommissariats Rostock eingeführt. Der bisherige Leiter, Polizeioberrat Christian Lentzner, wechselt nach Stralsund, wo er ebenfalls die Leitung des Kriminalkommissariats übernehmen wird.

"Die Leitungsfunktion in einem Kriminalkommissariat verlangt eine klare Analysefähigkeit, ein hohes Maß an Verlässlichkeit und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Polizeirätin Emma Wudtke konnte in ihrer noch jungen Laufbahn innerhalb der Kriminalpolizei wertvolle Erfahrungen sammeln, und ich bin davon überzeugt, dass sie diese Aufgaben mit Bravour meistern wird", so Frenzel.

Bei Christian Lentzner bedankte sich Frenzel und wünschte ihm einen erfolgreichen Start in Stralsund: "Christian Lentzner, der von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als zielstrebig, ehrlich und direkt beschrieben wurde, hat in seiner kurzen Zeit wichtige Projekte innerhalb des Kriminalkommissariats bewegt und erfolgreich begleitet. Dafür spreche ich ihm meinen Dank aus"

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 09:00

    IM-MV: Antragsannahmestopp bei Programm für barrierearmen Wohnraum

    Schwerin (ots) - Das Fördermittelprogramm "Landesprogramm zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand" erfreut sich auch 2025 erneut einer hohen Nachfrage. Die vom Landtag für 2025 dafür bereitgestellten Mittel von mehr als zwei Millionen Euro sind deshalb nahezu vollständig ausgeschöpft. Neue Anträge für 2025 beim Landesförderinstitut sind daher im Jahr ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 10:30

    IM-MV: Das Landespolizeiorchester bringt weih-nachtliche Klänge auf fünf Weihnachtsmärkte

    Schwerin (ots) - In diesem Advent wird das Saxophon-Quartett des Landespolizeiorchesters Mecklenburg-Vorpommern auf fünf Weihnachtsmärkten im Land auftreten. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein festliches Programm mit klassischen Weihnachtsmelodien und modernen Arrangements. "Das Landespolizeiorchester bereichert seit vielen Jahren die kulturellen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren