IM-MV: Amtseinführung der neuen Leiterin des Kriminalkommissariats Rostock

Schwerin (ots)

Innenstaatssekretär Dr. Christian Frenzel hat am heutigen Tag Polizeirätin Emma Wudtke offiziell in ihr neues Amt als Leiterin des Kriminalkommissariats Rostock eingeführt. Der bisherige Leiter, Polizeioberrat Christian Lentzner, wechselt nach Stralsund, wo er ebenfalls die Leitung des Kriminalkommissariats übernehmen wird.

"Die Leitungsfunktion in einem Kriminalkommissariat verlangt eine klare Analysefähigkeit, ein hohes Maß an Verlässlichkeit und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Polizeirätin Emma Wudtke konnte in ihrer noch jungen Laufbahn innerhalb der Kriminalpolizei wertvolle Erfahrungen sammeln, und ich bin davon überzeugt, dass sie diese Aufgaben mit Bravour meistern wird", so Frenzel.

Bei Christian Lentzner bedankte sich Frenzel und wünschte ihm einen erfolgreichen Start in Stralsund: "Christian Lentzner, der von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als zielstrebig, ehrlich und direkt beschrieben wurde, hat in seiner kurzen Zeit wichtige Projekte innerhalb des Kriminalkommissariats bewegt und erfolgreich begleitet. Dafür spreche ich ihm meinen Dank aus"

