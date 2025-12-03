PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Das Landespolizeiorchester bringt weih-nachtliche Klänge auf fünf Weihnachtsmärkte

Schwerin (ots)

In diesem Advent wird das Saxophon-Quartett des Landespolizeiorchesters Mecklenburg-Vorpommern auf fünf Weihnachtsmärkten im Land auftreten. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein festliches Programm mit klassischen Weihnachtsmelodien und modernen Arrangements.

"Das Landespolizeiorchester bereichert seit vielen Jahren die kulturellen Veranstaltungen in unserem Land. Die Auftritte auf den Weihnachtsmärkten sind eine schöne Gelegenheit, diese Tradition fortzusetzen und vielen Menschen in der Adventszeit besondere musikalische Momente zu schenken", betont Innenminister Christian Pegel.

Termine und Auftrittsorte:

   - 08.12., 17:30 Uhr: Neubrandenburg, Weberglockenmarkt
   - 09.12., 15:30 Uhr: Rostock, Bühne vor der Marienkirche
   - 09.12., 18:00 Uhr: Schwerin, Bühne auf dem Marktplatz
   - 10.12., 16:30 Uhr: Greifswald, Historischer Marktplatz
   - 10.12., 18:30 Uhr: Stralsund, Alter Markt, Kulturzelt

Landespolizeiorchester lädt herzlich ein, die Darbietungen des Saxophon-Quartetts zu genießen und die weihnachtliche Atmosphäre auf den Märkten des Landes musikalisch zu erleben.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

