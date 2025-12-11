PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendungsbescheide an Penzlin

Schwerin (ots)

Landesbauminister Christian Pegel wird am Mittwoch symbolisch zwei Zuwendungsbescheide über rund 1 Million Euro an Bürgermeister Sven Flechner im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte übergeben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich dazu eingeladen.

Termin: Mittwoch, 17. Dezember 2025, 15.45 Uhr

Ort: 17217 Penzlin, Alte Burg 1

Die Gemeinde Penzlin erhält rund 648.000 Euro für die Dachsanierung des Westflügels der Alten Burg und rund 365.000 Euro für die Sanierung der Bornstraße im Norden des Stadtzentrums.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

