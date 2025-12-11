Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendungsbescheide an Penzlin
Schwerin (ots)
Landesbauminister Christian Pegel wird am Mittwoch symbolisch zwei Zuwendungsbescheide über rund 1 Million Euro an Bürgermeister Sven Flechner im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte übergeben.
Termin: Mittwoch, 17. Dezember 2025, 15.45 Uhr
Ort: 17217 Penzlin, Alte Burg 1
Die Gemeinde Penzlin erhält rund 648.000 Euro für die Dachsanierung des Westflügels der Alten Burg und rund 365.000 Euro für die Sanierung der Bornstraße im Norden des Stadtzentrums.
