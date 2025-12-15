IM-MV: Korrektur! Presseeinladung: Minister Pegel bei Übergabe des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Korrektur zur Presseeinladung!
Landesbauminister Christian Pegel wird am Freitag mit Steffen Bockhahn, Senator für Jugend und Soziales, Gesundheit, Schule und Sport den Neubau des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums feierlich übergeben.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.
Termin: Freitag, 19. Dezember 2025, 10 Uhr
Ort: 18146 Rostock, Heinrich-Tessenow-Straße 47
