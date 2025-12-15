PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Korrektur! Presseeinladung: Minister Pegel bei Übergabe des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums

Schwerin (ots)

Korrektur zur Presseeinladung!

Landesbauminister Christian Pegel wird am Freitag mit Steffen Bockhahn, Senator für Jugend und Soziales, Gesundheit, Schule und Sport den Neubau des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums feierlich übergeben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 19. Dezember 2025, 10 Uhr

Ort: 18146 Rostock, Heinrich-Tessenow-Straße 47

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

