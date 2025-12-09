PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Drogen im Rucksack versteckt

Zittau (ots)

Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen wurde am 8. Dezember 2025 gegen 16:00 Uhr auf der B 178n bei Zittau ein deutscher Transporter kontrolliert.

Fahrer war ein 48-jähriger Tscheche, welcher schon einmal gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatte. Bei der Nachschau in seinem mitgeführten Rucksack fanden die Polizisten ein Glas, in welchem sich Cannabis befand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bei ihm verlief positiv.

Da der Verdacht eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel bestand, wurden zuständigkeitshalber die Landespolizei und der Zoll informiert. Die Landespolizei übernahm die Bearbeitung des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Das sichergestellte Cannabis mit einem Gesamtgewicht von 15,3 Gramm brutto wurde an den Zoll übergeben.

