Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Berauscht und ohne Führerschein

Lückendorf, Hirschfelde (ots)

05.12.2025 | 11:25 Uhr | Lückendorf
05.12.2025 | 15:30 Uhr | Hirschfelde

Beamte der Bundespolizei und der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten am Wochenende zwei Autofahrer ohne Führerschein.

Am 5. Dezember 2025 war es während einer mobilen Grenzkontrolle in Lückendorf um 11:25 Uhr ein polnischer Autofahrer, der aus Tschechien kommend eingereist war und in einen Waldweg einbog, um sich der Kontrolle zu entziehen. Dies gelang dem 32-Jährigen nicht. Es stellte sich heraus, dass der Mann gegen ein Fahrverbot verstoßen hat und laut Drogenschnelltest Amphetamine konsumiert hatte.

Auch ein 41-jähriger Landsmann hatte diese Drogen vor Fahrtantritt zu sich genommen. Er wurde am gleichen Tag mit seinem VW Touareg um 15:30 Uhr bei Hirschfelde gestoppt. Bei ihm fanden die Beamten außerdem einen verbotenen Teleskopschlagstock, der sichergestellt wurde.

Die beiden Männer müssen sich wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln verantworten. Im ersten Fall musste außerdem eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und im zweiten Fall wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz geschrieben werden. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

