PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 80 verbotene Böller beschlagnahmt

Sohland / Spree (ots)

29.11.2025 | 13:00 Uhr | Sohland / Spree

In einem Monat feiern wir das Ende des Jahres mit einem bunten Feuerwerk. Allerdings decken sich viele Bürgerinnen und Bürger immer wieder mit illegalen Böllern und Kugelbomben ein, die sie auf den grenznahen Märkten kaufen.

So auch am 29. November 2025. Die Bundespolizei stoppte am tschechischen Grenzübergang Soland - Rozany um 13:00 Uhr einen Mann, der 80 DUM BUM Böller in der Reserveradmulde im Kofferraum seines Wagens liegen hatte. Es handelt sich zwar um geprüftes Feuerwerk der Kategorie F3, setzt aber eine amtliche Erlaubnis voraus, die der 25-jährige Deutsche nicht vorlegen konnte. Das Trügerische an diesen Böllern ist der gefährliche Blitzknallsatz, der eine ähnliche Wirkung wie Sprengstoff hat und Gliedmaßen abtrennen kann. Die Bundespolizei warnt jedes Jahr aufs Neue vor dem Kauf von ungeprüftem und verbotenem Feuerwerk der Kategorien F3 und F4.

Die vier Packungen DUM BUM wurden beschlagnahmt und werden vom Entschärferdienst kostenpflichtig vernichtet. Außerdem muss der Mann sich wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten. Die Bundespolizei kann nur immer wieder appellieren: Bleiben Sie bei erlaubtem Feuerwerk und bringen Sie sich sowie Andere nicht unnötig in Gefahr.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 13:25

    BPOLI EBB: Haftbefehle vollstreckt

    Bautzen + Zittau + Löbau (ots) - 29.+30.11.2025 | Bautzen + Zittau + Löbau Bundespolizisten aus Ebersbach vollstreckten am vergangenen Wochenende drei Haftbefehle. Am 29. November 2025 wurde um 12:55 Uhr am Bahnhof Bautzen ein 40-jähriger Vietnamese kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Da er eine Reststrafe in Höhe von 481,00 Euro nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 10-tägigen ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:25

    BPOLI EBB: Mit Pistole und Kampfmesser an Grenze erwischt

    Zittau (ots) - 28.11.2025 | 21:20 Uhr | Zittau Die Bundespolizei stoppte am 28. November 2025 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau einen bewaffneten Autofahrer. Der 19-jährige Tscheche war um 21:20 Uhr aus Polen kommend eingereist und hatte eine nicht zugelassene Luftdruckpistole im Handschuhfach sowie ein verbotenes Kampfmesser im Kofferraum liegen. Die Beamten stellten Beides sicher und leiteten ein ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:25

    BPOLI EBB: Mit Papiernummernschild aufgeflogen

    Zittau (ots) - 28.11.2025 | 17:50 Uhr | Zittau ... ist am 28. November 2025 ein tschechischer Autofahrer, der in Zittau durch die Bundespolizei gestoppt wurde. Der 55-jährige Mann wurde durch die Beamten um 17:50 Uhr am polnischen Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße ohne Nummernschilder kontrolliert. Der Mann hatte lediglich ein in Tschechien für die Überführung erlaubtes Papiernummernschild in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren