Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 80 verbotene Böller beschlagnahmt

Sohland / Spree (ots)

29.11.2025 | 13:00 Uhr | Sohland / Spree

In einem Monat feiern wir das Ende des Jahres mit einem bunten Feuerwerk. Allerdings decken sich viele Bürgerinnen und Bürger immer wieder mit illegalen Böllern und Kugelbomben ein, die sie auf den grenznahen Märkten kaufen.

So auch am 29. November 2025. Die Bundespolizei stoppte am tschechischen Grenzübergang Soland - Rozany um 13:00 Uhr einen Mann, der 80 DUM BUM Böller in der Reserveradmulde im Kofferraum seines Wagens liegen hatte. Es handelt sich zwar um geprüftes Feuerwerk der Kategorie F3, setzt aber eine amtliche Erlaubnis voraus, die der 25-jährige Deutsche nicht vorlegen konnte. Das Trügerische an diesen Böllern ist der gefährliche Blitzknallsatz, der eine ähnliche Wirkung wie Sprengstoff hat und Gliedmaßen abtrennen kann. Die Bundespolizei warnt jedes Jahr aufs Neue vor dem Kauf von ungeprüftem und verbotenem Feuerwerk der Kategorien F3 und F4.

Die vier Packungen DUM BUM wurden beschlagnahmt und werden vom Entschärferdienst kostenpflichtig vernichtet. Außerdem muss der Mann sich wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten. Die Bundespolizei kann nur immer wieder appellieren: Bleiben Sie bei erlaubtem Feuerwerk und bringen Sie sich sowie Andere nicht unnötig in Gefahr.

