POL Schwaben Nord: 1184 - Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Pfersee - Am Mittwoch (25.06.2025) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Max-Josef-Metzger-Straße. Einsatzkräfte der Polizei nahmen einen 65-jährigen Tatverdächtigen fest. Gegen 17.15 Uhr kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 65-Jährigen und einem 59-Jährigen. Hierbei griff der 65-Jährigen den 59-Jährigen mit einem Messer an und verletzte diesen schwer. Ein Passant bemerkte den Vorfall und kam dem 59-Jährigen zur Hilfe. Anschließend flüchtete der 65-Jährige zunächst. Einsatzkräfte stoppten ihn wenig später im Nahbereich und nahmen ihn vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 65-Jährige heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gab es zwischen dem 65-Jährigen und dem 59-Jährigen eine Vorbeziehung.

