BPOLI EBB: Haftbefehle vollstreckt

Bautzen + Zittau + Löbau (ots)

29.+30.11.2025 | Bautzen + Zittau + Löbau

Bundespolizisten aus Ebersbach vollstreckten am vergangenen Wochenende drei Haftbefehle.

Am 29. November 2025 wurde um 12:55 Uhr am Bahnhof Bautzen ein 40-jähriger Vietnamese kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Da er eine Reststrafe in Höhe von 481,00 Euro nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 10-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine JVA eingeliefert.

Einen Tag später, am 30. November 2025, wurde um 03:45 Uhr ein 25-jähriger Moldauer als Mitfahrer eines PKW in Löbau kontrolliert. Er war 2022 wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Die Beamten lieferten ihn zur Verbüßung dieser Strafe in eine Haftanstalt ein.

Besser erging es am 30. November 2025 um 22:25 Uhr einem 32-jährigen Rumänen. Gegen ihn lag zwar auch ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aus dem 2024 vor. Aber er hatte genügend Bargeld dabei, um die Strafe in Höhe von 510,81 Euro inklusive Justizkosten zu bezahlen. Somit entging er einer 5-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

