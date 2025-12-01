PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehle vollstreckt

Bautzen + Zittau + Löbau (ots)

29.+30.11.2025 | Bautzen + Zittau + Löbau

Bundespolizisten aus Ebersbach vollstreckten am vergangenen Wochenende drei Haftbefehle.

Am 29. November 2025 wurde um 12:55 Uhr am Bahnhof Bautzen ein 40-jähriger Vietnamese kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Da er eine Reststrafe in Höhe von 481,00 Euro nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 10-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine JVA eingeliefert.

Einen Tag später, am 30. November 2025, wurde um 03:45 Uhr ein 25-jähriger Moldauer als Mitfahrer eines PKW in Löbau kontrolliert. Er war 2022 wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Die Beamten lieferten ihn zur Verbüßung dieser Strafe in eine Haftanstalt ein.

Besser erging es am 30. November 2025 um 22:25 Uhr einem 32-jährigen Rumänen. Gegen ihn lag zwar auch ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aus dem 2024 vor. Aber er hatte genügend Bargeld dabei, um die Strafe in Höhe von 510,81 Euro inklusive Justizkosten zu bezahlen. Somit entging er einer 5-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 13:25

    BPOLI EBB: Mit Pistole und Kampfmesser an Grenze erwischt

    Zittau (ots) - 28.11.2025 | 21:20 Uhr | Zittau Die Bundespolizei stoppte am 28. November 2025 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau einen bewaffneten Autofahrer. Der 19-jährige Tscheche war um 21:20 Uhr aus Polen kommend eingereist und hatte eine nicht zugelassene Luftdruckpistole im Handschuhfach sowie ein verbotenes Kampfmesser im Kofferraum liegen. Die Beamten stellten Beides sicher und leiteten ein ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:25

    BPOLI EBB: Mit Papiernummernschild aufgeflogen

    Zittau (ots) - 28.11.2025 | 17:50 Uhr | Zittau ... ist am 28. November 2025 ein tschechischer Autofahrer, der in Zittau durch die Bundespolizei gestoppt wurde. Der 55-jährige Mann wurde durch die Beamten um 17:50 Uhr am polnischen Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße ohne Nummernschilder kontrolliert. Der Mann hatte lediglich ein in Tschechien für die Überführung erlaubtes Papiernummernschild in der ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:25

    BPOLI EBB: Zugelaufener Hund behindert Grenzkontrollen

    Zittau (ots) - 28.11.2025 | 14:10 Uhr | Zittau Die Bundespolizei hatte es am 28. November 2025 mit einem etwas ungewöhnlichen Zwischenfall in der Grenzkontrollstelle an der polnischen Grenze auf der B 178n bei Zittau zu tun. Gegen 14:10 Uhr bremste ein herrenloser Hund den Ein- und Ausreiseverkehr aus. Der kleine Vierbeiner lief zwischen den Autos hin und her und musste durch die Beamten "in Gewahrsam genommen" werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren