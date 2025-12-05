Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrer ohne Führerschein gestoppt

Zittau, Neugersdorf (ots)

04.12.2025 | 10:00 Uhr | Zittau 05.12.2025 | 03:10 Uhr | Neugersdorf

Die Bundespolizei hat in den letzten 24 Stunden im Dreiländereck zu Polen und Tschechien zwei Autofahrer angehalten, die über keine Fahrerlaubnis verfügen.

Am 4. Dezember 2025 kontrollierten Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz um 10:00 Uhr im Stadtgebiet von Zittau einen 58-jährigen Tschechen mit seinem Citroen Berlingo. Sein Führerschein war behördlich eingezogen worden.

Am 5. Dezember 2025 stoppten Bundespolizisten in der Grenzkontrollstelle auf der S 148 bei Neugersdorf um 03:10 Uhr einen 45-jährigen polnischen Fahrer eines VW Caravelle. Er besaß zwar noch seinen Führerschein. Dieser war aber ungültig und musste beschlagnahmt werden. Da auch der Beifahrer keinen Führerschein besitzt, endete hier die Fahrt.

In beiden Fällen ermittelt nun die Landespolizei wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell