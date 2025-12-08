Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Drogen in Socke versteckt

Sohland (Spree), Zittau (ots)

07.12.2025 | 13:15 Uhr | Sohland (Spree) 05.12.2025 | 12:30 Uhr | Zittau

Ein Crystal-Konsument versteckte am 7. Dezember 2025 Drogen in seiner Socke, flog bei der Grenzkontrolle durch die Bundespolizei dennoch auf.

Die Beamten kontrollierten um 13:15 Uhr am Grenzübergang Sohland - Rozany die Insassen eines tschechischen Taxis, das gerade aus der Tschechischen Republik kam. Als Beifahrer und Fahrgast befand sich ein 29-jähriger Deutscher im Wagen. Zunächst gab er an, in Tschechien Weihnachtsgeschenke gekauft zu haben, wurde aber während der Kontrolle immer nervöser und unkooperativer. In einem vermeintlich unbeobachteten Augenblick zog er etwas fix aus seiner Socke und ließ es zwischen die Sitze im Taxi fallen. Die Bundespolizisten fanden dort ein Cliptütchen mit einer kristallinen Substanz. Damit konfrontiert gab der Mann nun zu, dass er bei einem Vietnamesen für 120,00 Euro zwei Gramm Crystal gekauft hatte. Diese wurden beschlagnahmt und eine Strafanzeige geschrieben.

Bereits am 5. Dezember 2025 erwischten die Beamten in der Grenzkontrollstelle in der Zittauer Friedensstraße um 12:30 Uhr einen 35-jährigen Deutschen, der etwa 1,7 Gramm Cannabis aus Polen mitbrachte. Auch wenn es eine Portion für den Eigenbedarf ist und der Besitz im Inland gestattet ist, so ist das Verbringen aus dem Ausland verboten. Der Mann muss sich nun wegen seines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell