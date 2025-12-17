LPI-J: Buntmetalldiebstahl
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf: Bereits am Samstag wurden in der Ortslage Hermsdorf von einem Firmengelände eine größere Menge an Buntmetall gestohlen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu dem umzäunten Gelände. Dort wurden diverse Metallgestelle beschädigt und mehrere Stücke Buntmetall entwendet. Der Geschätzte Wert der Gegenstände wurde auf ca. 300,-Euro geschätzt. Dazu entstand ein hoher Sachschaden, welcher auf einen hohen vierstelligen bis niedrigen fünfstelligen Wert geschätzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
