LPI-J: Großes Graffito gesprüht

Apolda (ots) - Am gestrigen Dienstag, zwischen 06:00 und 11:00 Uhr wurde in der Erfurter Straße in Apolda, in der Lieferzone eines Discounters ein Geländer beschädigt. Vermutlich ist hier ein Fahrzeug beim Rangieren gegen das Metallgeländer gefahren. Zeugen, welche etwas beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

