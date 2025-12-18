PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Großes Graffito gesprüht

Jena (ots)

Mutmaßliche Anhänger eines hiesigen Fußballvereins, haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, im Kritzegraben, ein ca. sieben Meter langes Graffito, an eine Betonwandgesprüht. Dabei wurden die Farben blau, gelb und weiß genutzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

