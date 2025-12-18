LPI-J: Großes Graffito gesprüht
Jena (ots)
Mutmaßliche Anhänger eines hiesigen Fußballvereins, haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, im Kritzegraben, ein ca. sieben Meter langes Graffito, an eine Betonwandgesprüht. Dabei wurden die Farben blau, gelb und weiß genutzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
