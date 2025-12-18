LPI-J: Auseinandersetzung mit Hunden, endet mit einem Verletzten
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Kahla: An einem Supermarkt stand eine 37-Jährige zusammen mit ihrem angeleinten Hund. Als gegen 09:15 Uhr ein 38-Jähriger mit seinem Hund vorbeilief, gingen die Hunde aufeinander los. Der 38-Jährige versuchte die Tiere zu trennen und wurden von dem ihm fremden Hund in den Unterarm gebissen. Eine medizinische Versorgung lehnte der Mann ab. Hinzugezogene Polizeibeamte nahmen eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auf.
