LPI-J: PKW fährt in Straßengraben
Reisdorf (ots)
Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern auf der Landstraße in der Nähe von Reisdorf. An der Kreuzung zur B87, kam ein 48-jähriger PKW-Fahrer von der Straße ab und landete im Straßengraben. Die 16-jährige Beifahrerin klagte über Schmerzen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell