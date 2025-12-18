PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: PKW fährt in Straßengraben

Reisdorf (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern auf der Landstraße in der Nähe von Reisdorf. An der Kreuzung zur B87, kam ein 48-jähriger PKW-Fahrer von der Straße ab und landete im Straßengraben. Die 16-jährige Beifahrerin klagte über Schmerzen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

