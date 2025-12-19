Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrt endet an Baum

Jena (ots)

Von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert ist am Donnerstagmittag eine 32-Jährige mit ihrem Pkw Renault. die frau war auf der Straße zwischen Lützeroda und Vierzehnheiligen unterwegs, als dies aus bisher ungeklärten Gründen mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abkam. hier prallte der Renault frontal gegen einen Baum. Die Frau musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der Renault indes wurde derart beschädigt, dass von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen werden muss. Auch am besagten Baum entstand ein Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell