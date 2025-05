Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Festnahme am Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Am Abend des 6. Mai 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz einen 39-jährigen lettischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Körperverletzung vorlag. Zudem bestand eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Itzehoe wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Der 39-Jährige wurde festgenommen und über Nacht in den Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz untergebracht. Am Morgen des 7. Mai 2025 wurde der Mann dem Amtsgericht Mainz vorgeführt. Der Haftbefehl wurde bestätigt. Im Anschluss wurde der 39-jährige Lette in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach eingeliefert.

