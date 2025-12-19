PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Fahrrad demontiert

Jena (ots)

Wie eine 41-jährige Anwohnerin der Stauffenbergstraße am Donnerstag feststellen musste, haben unbekannte seit dem 04. Dezember ihr im Gemeinschaftskeller abgestelltes E-Bike zerlegt. Der oder die Täter begaben sich im Tatzeitraum auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und fortfolgend in den Kellerbereich. Hier demontierten diese mehrere Anbauteile, darunter auch den Akku, des E-Bikes. Der Wert der Beute wird auf gut 1.000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen sind angelaufen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

