Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Mal Zusammenstoß nicht überlebt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Trotz/Bad Klosterlausnistz: Gleich zwei verendete Wildtiere hatte die Polizei Saale-Holzland am Donnerstagabend zu verzeichnen. Kurz vor 20 Uhr kollidierte ein VW mit einem Reh im zwischen Bad Klosterlausnitz und Trotz. Knapp zweieinhalb Stunden später stieß ein Nissan zwischen Bad Klosterlausnitz und Tautenhain mit einem Wildschwein zusammen. Beide Fahrzeuge erlitten Sachschaden. Der Nissan musste sogar abgeschleppt werden. Beide Tiere indes verstarben noch an der Unfallstelle. Seien Sie, gerade in der dunklen Jahreszeit, besonders vorsichtig auf den Straßen unterwegs. gerade in ländlichen und bewaldeten Bereiche kommt es immer wieder zu Wildwechsel. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit und Fahrweise den Witterungs-, Licht- und Straßenverhältnissen an.

