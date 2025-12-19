Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus und Diebstahl auf Firmengelände

Weimar (ots)

Wie Donnerstagmorgen bekannt wurde, waren Unbekannte auf einem Firmengelände in der Wallendorfer Straße zu Werke. Der oder die Täter gelangten zur Nachtzeit von Mittwoch auf Donnerstag auf unbekannte Weise auf das Firmengelände. Her wollten diese mit einem Schlüssel, welcher augenscheinlich aus einer vorher begangenen Tat als Beute erzielt wurde, in das Objekt gelangen. Da der Schlüssel jedoch abbrach, suchten sich die Langfinger einen anderen Zugangsweg. Über ein Zugangstor gelangten diese so in die Fahrzeughalle. hier beschädigte die Unbekannten Mobiliar sowie mehrere abgestellte Busse. Auch entwendeten die Täter mehrere Gegenstände. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.600,- Euro. Der Wert der Beute wiegt mit knapp 1.100,- Euro nicht minder schwer. Den erlangten Hinweisen, unter anderem aus der Videoaufzeichnung, wird nun im Rahmen der Ermittlungen nachgegangen.

