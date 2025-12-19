PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus und Diebstahl auf Firmengelände

Weimar (ots)

Wie Donnerstagmorgen bekannt wurde, waren Unbekannte auf einem Firmengelände in der Wallendorfer Straße zu Werke. Der oder die Täter gelangten zur Nachtzeit von Mittwoch auf Donnerstag auf unbekannte Weise auf das Firmengelände. Her wollten diese mit einem Schlüssel, welcher augenscheinlich aus einer vorher begangenen Tat als Beute erzielt wurde, in das Objekt gelangen. Da der Schlüssel jedoch abbrach, suchten sich die Langfinger einen anderen Zugangsweg. Über ein Zugangstor gelangten diese so in die Fahrzeughalle. hier beschädigte die Unbekannten Mobiliar sowie mehrere abgestellte Busse. Auch entwendeten die Täter mehrere Gegenstände. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.600,- Euro. Der Wert der Beute wiegt mit knapp 1.100,- Euro nicht minder schwer. Den erlangten Hinweisen, unter anderem aus der Videoaufzeichnung, wird nun im Rahmen der Ermittlungen nachgegangen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Zwei Mal Zusammenstoß nicht überlebt

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Trotz/Bad Klosterlausnistz: Gleich zwei verendete Wildtiere hatte die Polizei Saale-Holzland am Donnerstagabend zu verzeichnen. Kurz vor 20 Uhr kollidierte ein VW mit einem Reh im zwischen Bad Klosterlausnitz und Trotz. Knapp zweieinhalb Stunden später stieß ein Nissan zwischen Bad Klosterlausnitz und Tautenhain mit einem Wildschwein zusammen. Beide Fahrzeuge erlitten Sachschaden. Der Nissan ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Bargeld und Schmuck erbeutet

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bad Klosterlausnitz: Die nachmittägliche Abwesenheit eines Eigenheimbesitzers nutzten am Donnerstag Langfinger aus. Der oder die Täter verschafften sich über den Kellerbereich widerrechtlich Zutritt zum Haus in der Hermann-Sachse-Straße. In der Folge betraten und durchwühlten die Langfinger alle Räumlichkeiten und entfernten sich mit ihrer Beute, Bargeld und Schmuck in noch unbekannter ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Unangepasste Geschwindigkeit

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Gegen 9 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw BMW von der Ortslage Gernewitz in Richtung Rausdorf. Kurz nach Ortsausgang kam das Fahrzeug, augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf der kurvigen Strecke von der Fahrbahn ab. Nach Zeugenaussagen habe sich der Pkw dabei überschlagen, was sich vor Ort nicht bestätigte. Trotz dessen war der BMW aufgrund der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren