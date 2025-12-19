PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Lagertür hielt stand

Weimar (ots)

In der Nacht auf Donnerstag versuchten ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in ein Objekt eines Getränkehandles in der Rießnerstraße einzudringen. Hierbei versuchte man sich widerrechtlich Zutritt über eine Lagertür in den Innenbereich zu verschaffen. Jedoch hielt die Tür stand, sodass der oder die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf gut 500,- Euro.

