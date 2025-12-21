LPI-J: Einbruch in Firma
Weimar (ots)
Unbekannte Täter begaben sich in der Nacht zu Freitag widerrechtlich auf ein Firmengelände in der Röhrstraße. Dort hebelten sie die Tür einer Werkstatt auf und entwendeten technische Geräte im Wert von 800 Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell