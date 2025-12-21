PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Firma

Weimar (ots)

Unbekannte Täter begaben sich in der Nacht zu Freitag widerrechtlich auf ein Firmengelände in der Röhrstraße. Dort hebelten sie die Tür einer Werkstatt auf und entwendeten technische Geräte im Wert von 800 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 12:00

    LPI-J: Kein Führerschein und unter Drogen - Polizei stoppt 49-Jährigen

    Apolda (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten gestern Abend Beamte der Polizeiinspektion Apolda einen polizeibekannten 49-Jährigen. Obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, saß er hinter dem Steuer eines Ford Kuga. Außerdem schlug ein Drogentest positiv auf Amphetamine an und der Mann hatte kleine Mengen von Crystal Meth bei sich. Das ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 11:59

    LPI-J: Kontakt nicht erwünscht - begehr der suchenden Nähe verweigert

    Apolda (ots) - So erging es am gestrigen Abend einem 24-Jährigen in Apolda, als dieser seiner Angebeteten in der Wielandstraße einen Besuch abstatten wollte. Doch bereits in der Vergangenheit hatte die junge Dame ihr Desinteresse mehrfach zum Ausdruck gebracht, was offensichtlich bei dem Mann auf taube Ohren stieß. Gestern war der dann aufgrund des neuerlichen ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Lagertür hielt stand

    Weimar (ots) - In der Nacht auf Donnerstag versuchten ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in ein Objekt eines Getränkehandles in der Rießnerstraße einzudringen. Hierbei versuchte man sich widerrechtlich Zutritt über eine Lagertür in den Innenbereich zu verschaffen. Jedoch hielt die Tür stand, sodass der oder die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf gut 500,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren