Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kein Führerschein und unter Drogen - Polizei stoppt 49-Jährigen

Apolda (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten gestern Abend Beamte der Polizeiinspektion Apolda einen polizeibekannten 49-Jährigen. Obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, saß er hinter dem Steuer eines Ford Kuga. Außerdem schlug ein Drogentest positiv auf Amphetamine an und der Mann hatte kleine Mengen von Crystal Meth bei sich. Das Auto musste der 49-Jährige stehen lassen und die Drogen wurden beschlagnahmt. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell