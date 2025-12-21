Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots)

In der Nacht zu Freitag gelangten unbekannte Täter im Wolfgang-Borchert-Bogen in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses und öffneten gewaltsam das Schloss einer Parzelle. Dort befanden sich zwei mittels Kettenschloss miteinander befestigte Fahrräder. Die Täter zersägten das Schloss, wobei der Rahmen des einen Fahrrads beschädigt wurde. Das andere Fahrrad im Wert von 5000 Euro entwendeten sie komplett. Am zurückgelassenen Fahrrad sowie am Schloss entstand Sachschaden in Höhe von 2800 Euro.

