Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sekundenschlaf führt zu Unfall

Weimar (ots)

Am frühen Samstagmorgen befuhr eine 51-jährige Fahrzeugführerin in der Ortslage Troistedt die Straße Hinter dem Aschengarten in Richtung Bad Berka. Am Ortseingang in der dortigen Rechtskurve kam sie nach eigenen Angaben aufgrund von Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab und kollidierte fortfolgend mit einem Laternenpfahl sowie zwei Zäunen. Es entstand Fremdschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Pkw wurde ebenfalls beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Es wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
