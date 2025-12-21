PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis

Weimar (ots)

In der Nacht zu Freitag kontrollierten die Beamten einen 19-jährigen Audi-Fahrer in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

