Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Europaweiter Kontrolltag: Alkohol und Drogen im Visier

Stadtroda, Eisenberg und Hermsdorf (ots)

Freitag beteiligten sich am europaweiten Kontrolltag zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen Alkohol und Drogen auch Einsatzkräfte der PI Saale-Holzland. Dabei wurden mehrere Verkehrsteilnehmer festgestellt, die unter Einfluss berauschender Mittel standen!

In Hermsdorf wurde ein 48-jähriger Skoda-Fahrer mit 0,62 Promille Atemalkohol gestoppt. Ebenfalls in Hermsdorf gerieten ein 23-jähriger Kia- Fahrer sowie ein 43-jähriger Opel-Fahrer unter Cannabiseinfluss in eine Verkehrskontrolle. Letzterer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. In Bad Klosterlausnitz wurde ein 29-jähriger Seat-Fahrer ebenfalls unter Einfluss von Cannabis aus dem Verkehr gezogen.

Gegen alle Betroffenen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Sie erwarten empfindliche Bußgelder sowie Fahrverbote

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

