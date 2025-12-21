Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Volltrunken mit E-Scooter gestürzt

Jena (ots)

Am Samstagmorgen, kurz vor 2 Uhr, wurde der Polizei Jena durch die Rettungsleitstelle ein verunfallter E-Scooterfahrer gemeldet, welcher im Bereich der Fußgängerbrücke in Höhe des Arbeitsamtes liegen soll. Die eingesetzten Beamten stellten den 18-jährigen jungen Mann im Bereich der Straßenbahngleise auf der Brücke fest. Da die Person eine Kopfplatzwunde erlitten hatte erfolgte eine Behandlung im Rettungswagen. Der folgende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

