Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Taschendiebin im Supermarkt unterwegs

Jena (ots)

Am Samstagmorgen wurden Beamte der Polizei Jena zu einem Geldbörsendiebstahl in einem Supermarkt in die Ebereschenstraße in Jena Lobeda gerufen. Hier schildert die 65-jährige Geschädigte, dass sie im Einkaufsmarkt unterwegs war und ihre Handtasche im Einkaufswagen liegen hatte. Im Markt fiel ihr eine weibliche Person auf, welche ihr auffällig nachschaute. Als sie ihre Waren an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass die Geldbörse aus ihrer Handtasche fehlte. Eine weitere Geschädigte meldete sich zeitgleich bei den Beamten und gab ebenfalls an bestohlen worden zu sein. Die 86-jährige Frau hatte ihre Handtasche in ihrem Rollator liegen, als sie unbemerkt gestohlen wurde. Die beiden Damen beschrieben eine weibliche Person im Alter von 25-35 Jahren, blonde schulterlange Haare, ca. 165 cm groß, normale Statur, welche sich auffällig verhielt und als Täterin in Frage kommt. Das Beutegut hat einen Gesamtwert von ca. 850 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena entgegen!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell