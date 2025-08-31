PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Erstes beiden Tage des Winzerfestes verlaufen friedlich

Bingen (ots)

Das Binger Winzerfest startete am Freitag mit einem guten Auftakt, auch wenn die Eröffnungszeremonie durch den einsetzenden Regen etwas gestört wurde. Generell konnte über beide Tage eine ausgelassene Stimmung wahrgenommen werden. Die Besucher trotzten dem Wetter und feierten weitestgehend friedlich. Am Samstagabend musste der Bürgermeister-Neff-Platz gegen 20:30 Uhr für weiteren Zustrom geschlossen werden, da die vorgegebene Personenkapazität erreicht wurde. Neu ankommende Besucher konnten erst auf den Platz gelassen werden, wenn andere Besucher diesen zuvor verließen. Aus polizeilicher Sicht verliefen die ersten beiden Veranstaltungstage ruhig. Mehrere Personenkontrollen wurden durchgeführt. Einigen wenigen Personen musste aufgrund ihres Verhaltens ein Platzverweis ausgesprochen werden. Ein 13-Jähriger wurde in volltrunkenem Zustand durch das Ordnungsamt aufgegriffen und der Polizei übergeben. Der Junge musste zunächst durch den Sanitätsdienst versorgt werden, die Entlassung in die Hände von Sorgebeauftragten erfolgte aber zeitnah. Strafanzeigen wurden in Zusammenhang mit dem Winzerfest bisher nicht bekannt. Der Sanitätsdienst war, laut eigenen Angaben, mehr gefordert als in den Jahren zuvor. Dabei seien die Einsätze verschiedenster Art gewesen und keineswegs nur dem Genuss von Alkohol zuzuschreiben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 18:14

    POL-PIBIN: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

    Bingen (ots) - Am 27.08.2025 konnten Beamte der PI Bingen gegen 15 Uhr im Bereich der Bingerbrücker Straße in Bingen einen männlichen Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 21-jährige Mann war den Beamten in so weit bereits bekannt, da dieser in der Vergangenheit mehrfach mit Betäubungsmitteln zu tun hatte. Auch an diesem Tag konnte der zeitnahe Konsum von Betäubungsmitteln bestätigt ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 02:01

    POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht in Bacharach - Zeugen gesucht

    Bacharach (ots) - Am Samstag, den 23.08.2025, kam es gegen 22:00 Uhr in Bacharach auf einem Parkplatz entlang der B9 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte der flüchtige PKW beim Ausparken zwei parkende Fahrzeuge an der Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bingen unter der Tel: ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 01:56

    POL-PIBIN: Gewalt gegen Polizisten: Einsatzkräfte in Sprendlingen verletzt

    Sprendlingen (ots) - Am 24.08.2025 gegen 19:15 Uhr befanden sich Beamte der Polizei Bingen in der Nähe des Jahrmarktes in Sprendlingen, als ein offensichtlich betrunkener Radfahrer an der Örtlichkeit vorbeifuhr. Der 34-jährige Beschuldigte wurde von den Beamten aufgefordert sich auszuweisen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach. Stattdessen verhielt er sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren