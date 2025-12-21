LPI-J: Vier Meter Kupferrohr aus Kleingartenanlage entwendet
Apolda (ots)
Im Zeitraum von Sonntag, 15.12., bis Donnerstag, 19.12.2025, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter aus der Kleingartenanlage, KGV Otto Freude e.V. in Apolda, An der Goethebrücke etwas vier Meter Kupferrohr sowie eine Zähleruhr. Die Polizeiinspektion Apolda hat ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kleingartenanlage beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen.
