Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vier Meter Kupferrohr aus Kleingartenanlage entwendet

Apolda (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 15.12., bis Donnerstag, 19.12.2025, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter aus der Kleingartenanlage, KGV Otto Freude e.V. in Apolda, An der Goethebrücke etwas vier Meter Kupferrohr sowie eine Zähleruhr. Die Polizeiinspektion Apolda hat ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kleingartenanlage beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

