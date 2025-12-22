Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Selbstgebastelte Böller sichergestellt

Jena (ots)

Am Späten Sonntagabend führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle in der Anna-Siemsen-Straße in Jena durch. Dabei kontrollierten die Beamten einen 14-Jährigen Jungen. Dieser übergab im Rahmen der Kontrolle zwei pyrotechnische Gegenstände. Diese soll er von einem Fremden erhalten haben. Es handelte sich um sogenannte Selbstlaborate, wobei die Gefährlichkeit nicht erkennbar ist. Die Böller wurden sichergestellt und an einen Fachdienst übergeben. Der Junge wurde nach Hause zu seiner Familie gebracht. Hinweis: Nutzen sie zum kommenden Jahreswechsel nur zugelassene Pyrotechnik. Dazu sind bis auf Kleinstfeuerwerke, pyrotechnische Gegenstände, auf Personen über 18 Jahren beschränkt.

