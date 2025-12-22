PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleinkraftrad mit zu viel Leistung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagnachmittag zwei Moped-Fahrer in der Saasaer Straße. Die Nutzer waren im Alter von 15 und 16 Jahren. Dabei war eine der beiden Maschinen, scheinbar Leistungsgesteigert. Wodurch die vorhandene Fahrerlaubnis des 15-Jährigen nicht mehr ausreichte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

