POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd - Straßdorf: Einbruch in Hotel In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hebelten Unbekannte das Seitenfenster eines Hotels in der Einhornstraße auf und erlangten so gewaltsam Zutritt in den Gastraum. Durch die Einbrecher wurden mehrere tausend Euro entwendet. Der Polizeiposten Waldstetten hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet unter der Telefonnummer 07171 45454 Hinweise zu den ...

