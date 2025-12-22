LPI-J: Zwei Fahrzeuge beschädigt
Jena (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Samstag zu Sonntag in Wenigenjena mindestens zwei Autos beschädigt. Bei dem Pkw einer 46-Jährigen wurde ein Reifen zerstochen, sowie die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen. Des Weiteren wurde bei einem zweiten Auto die beiden linken Türen zerkratzt. Der Geschätzte Gesamtschaden liegt bei ca. 750,- Euro. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es bisher nicht.
