LPI-J: Zwei Fahrzeuge beschädigt

Jena (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr kam es in einem Bus der Linie 10 zu einer Streitigkeit zwischen einem 19-Jährigen und zwei 26-Jährigen Männern. Nachdem die Personen den Bus an der Bushaltestelle Nonnenplan verließen, eskalierte die Situation. Die zwei Täter verfolgten den jungen Mann und schlugen unvermittelt auf ihn ein. Der Mann stürzte zu Boden und es wurde auf ihn eingetreten. Im Anschluss ...

mehr