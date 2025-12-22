PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Lkw massiv beschmiert

Weimar (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Plane eines Lkw-Aufliegers in der Marcel-Paul-Straße in Weimar beschmiert. Die Täter nutzten lila Sprühfarbe um ein ca. 3x1 Meter großes Graffito anzubringen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

