LPI-J: Lkw massiv beschmiert
Weimar (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Plane eines Lkw-Aufliegers in der Marcel-Paul-Straße in Weimar beschmiert. Die Täter nutzten lila Sprühfarbe um ein ca. 3x1 Meter großes Graffito anzubringen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht.
