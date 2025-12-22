LPI-J: Versuchter Einbruch in Firma
Weimar (ots)
Am Sonntagnachmittag haben unbekannte Täter versucht in eine Firma in Weimar-Schöndorf einzubrechen. Dabei hebelten die Täter die Eingangstür auf und gelangten so in einen Vorraum. Von diesem gingen weitere gesicherte Türen ab, weswegen die Täter sich keinen weiteren Zutritt verschaffen konnten. Die Eingangstür wurde bei dem Angriff so sehr beschädigt, dass diese mutmaßlich ersetzt werden muss. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell