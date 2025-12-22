Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in Firma

Weimar (ots)

Am Sonntagnachmittag haben unbekannte Täter versucht in eine Firma in Weimar-Schöndorf einzubrechen. Dabei hebelten die Täter die Eingangstür auf und gelangten so in einen Vorraum. Von diesem gingen weitere gesicherte Türen ab, weswegen die Täter sich keinen weiteren Zutritt verschaffen konnten. Die Eingangstür wurde bei dem Angriff so sehr beschädigt, dass diese mutmaßlich ersetzt werden muss. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.

