Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Gartenlaube

Apolda (ots)

Im Zeitraum vom 20.12. - 22.12.2025 verschafften sich unbekannte Täter in einem Gartengrundstück in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße, Ortsteil Niederroßla, gewaltsam Zutritt. Hierbei wurde das Schloss am Holztor aufgehebelt. Anschließend begaben sich die Täter zum dortigen Bungalow und hebelten zunächst an der Eingangstür. Da dies ohne Erfolg verlief, traten die Täter die Eingangstür ein und stiegen durch die beschädigte Tür. In der Folge wurden aus dem Inneren eine Batterie und ein Beamer im Wert von ca. 1100,00 Euro entfernt. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Apolda richten.

