Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Politisch motivierte Schmierereien

Jena (ots)

Am Montagmorgen stellten Polizeibeamte zwei Graffiti an einem Gebäude in Wenigenjena fest. Die Graffiti enthielten zwei unverkennbar politisch motivierte Schriftzüge, welcher an der Fassade des betreffenden Gebäudes angebracht waren. Es wurde ein 40-Jähriger Verantwortlicher für das Haus kontaktiert. Nach ersten Erkenntnissen, wurden die Schmierereien mutmaßlich in der Nacht von Freitag auf Samstag angebracht. Die Schriftzüge wurden durch den 40-Jährigen unkenntlich gemacht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell