Folgen
Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Unfall auf der B 67

Kalkar (ots)

Am 27.11.2025 um 08:08 Uhr wurden die Löschzüge Kalkar Mitte und Ost zu einem Verkehrsunfall alarmiert. In Appeldorn war ein Auto auf der B 67 im Bereich der Abfahrt Appeldorn gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer des PKWs war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde mithilfe des Rettungsdienstes aus dem Auto befreit. Auf Grund der Schwere der Verletzung wurde ein Rettungshubschrauber angefordert und dieser transportierte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr stellte während des Einsatzes den Brandschutz sicher und klemmte die Batterie des Unfallwagens ab. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst auch 22 Feuerwehrleute, die etwa eine Stunde lang vor Ort tätig waren, Einsatzleiter war Roland Matenaer, Leiter der Feuerwehr Kalkar. Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle zur Unfallaufnahme an die Polizei übergeben.

Freiwillige Feuerwehr Kalkar
Stellv. Öffentlichkeitsreferent
Jürgen Dahlmann
Telefon: 0151 74350761
E-Mail: Presse@Feuerwehr-Kalkar.de
http://www.feuerwehr-kalkar.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kalkar, übermittelt durch news aktuell

