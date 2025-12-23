LPI-J: Stille Nacht? Einbruch in Firma
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf: Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag bis Montag in ein Geschäft in Hermsdorf, nahe der Autobahn eingebrochen. Dabei überwanden die Täter gewaltsam mehrere Türen, um sich so Zugang zu einem Tresor zu verschaffen. Diesen haben die Täter ebenfalls aufgebrochen. Sie gelangten so an mehrere Tausend Euro Bargeld. Nach erfolgreichem Einbruch entfernten sich die Täter wieder. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
