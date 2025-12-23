LPI-J: Stille Nacht? Einbruch in Firma

Jena (ots) - Unbekannte haben sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu einer Fabrikhalle in Jena-Löbstedt verschafft. Die Täter kletterten über einen Zaun auf das Grundstück und schlugen mehrere Fenster ein. Dazu versuchten sie eine Tür aufzubrechen. Dies gelang den Tätern nicht, weswegen sie ohne bisher festgestelltes Diebesgut das Gelände wieder verließen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen ...

