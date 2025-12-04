FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H1
Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)
Datum: 03.12.2025
Uhrzeit: 18:47 Uhr
Einsatzort: Lindenallee, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Drehleiter Alpen
Zur schonenden Rettung eines Patienten aus der ersten Etage forderte der Rettungsdienst die Drehleiter zur Unterstützung an.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell