Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)

Datum: 03.12.2025

Uhrzeit: 18:47 Uhr

Einsatzort: Lindenallee, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Drehleiter Alpen

Zur schonenden Rettung eines Patienten aus der ersten Etage forderte der Rettungsdienst die Drehleiter zur Unterstützung an.

