Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst

FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst
Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)

Datum: 03.12.2025

Uhrzeit: 18:47 Uhr

Einsatzort: Lindenallee, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Drehleiter Alpen

Zur schonenden Rettung eines Patienten aus der ersten Etage forderte der Rettungsdienst die Drehleiter zur Unterstützung an.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

