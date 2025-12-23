PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebe erwischt

Weimar (ots)

Zwei Männer im Alter von 22 und 27 Jahren betraten am Montagabend in der Schillerstraße ein Geschäft. Doch sie hatten keine Weihnachtseinkäufe im Sinn, vielmehr steckten die Täter sich mehrere Parfüm-Flakons ein und wollten im Anschluss das Geschäft, ohne zu zahlen, verlassen. Doch aufmerksame Mitarbeiter und der Ladendetektiv bemerkten den Versuch und stoppten die Täter. Hinzugezogene Polizeibeamte übernahmen die Täter und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Das Beutegut hatte einen Gesamtwert von über 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

