Polizei Bielefeld

POL-BI: Acht Pedelecs bei Einbruch gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht auf Freitag, 14.03.2025, brachen unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft am Südring ein. Sie entwendeten hochwertige Pedelecs. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere unbekannte Personen brachen zwischen 19:00 Uhr am Donnerstag und 09:10 Uhr am Freitag gewaltsam in ein Fahrradgeschäft am Südring, in Höhe Sunderweg, ein. Nach einer aktuellen Bewertung war der Einbruch in die Räume im Erdgeschoss eines Geschäftshauses lärmintensiv. Es wurden acht hochwertige Pedelecs entwendet.

Die Einbrecher näherten sich dem Gebäude über eine angrenzende Baustelle. Es ist anzunehmen, dass sie für den Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug genutzt haben und über den Sunderweg flüchteten.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen, zu Tatverdächtigen oder zu einem Fluchtfahrzeug beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

