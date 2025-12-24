LPI-J: Feuerlöscher in Tiefgarage entleert - Polizei ermittelt
Apolda (ots)
Im Zeitraum vom Abend des 22.12. bis zum Morgen des 23.12 kam es in Apolda, Brauhaus, zu einem Vorfall mit einem Feuerlöscher. Bislang unbekannte Täter entnahmen einen Feuerlöscher aus einem dafür vorgesehenen Feuerlöscherschrank und versprühten dessen Inhalt vollständig in einem Durchgang zur Tiefgarage sowie angrenzenden Treppenhaus. Durch das Versprühen des Löschmittels kam es zu einer starken Verunreinigung des Durchgangsbereiches. Sachschäden oder verletzte Personen waren nicht zu verzeichnen. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen.
